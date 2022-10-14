Вереск не смог догнать Шахтер: команда Вирта разделила очки с Минаем – видеообзор матча

В пятницу, 14 октября, в рамках 7-го тура УПЛ сошлись закарпатский Минай и ровенский Верес. Матч закончился мировым.

Для ровенской команды этот матч был выездным. Игра закончилась со счетом 1:1, пишет 24 канал .

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Минай – Верес 1:1

Голы: Вишневский, 64 – Дахновский, 5

Подопечные Юрия Вирта прибыли в Миная после домашнего поражения от Металлиста. Закарпатская команда выходила на игру с 11-матчевой серией без побед на своем поле.

Верес открыл счет уже на 5-й минуте, Дахновский сошелся лицом к лицу с голкипером, обыграл Бандуру и направил мяч в сетку - 0:1.

В дополнительное ко второму тайма время Геннадий Пасич был изъят, получив две желтые, однако это не помогло хозяевам вырвать победу.

Минай смог ответить только в середине второго тайма. Вишневский поразил ворота Когута ударом из пределов штрафной – 1:1.

Видеообзор матча

После этого матча у Вереса есть 11 очков и делит с Колосом третью-четвертую позицию в турнирной таблице. Минай с шестью пунктами в активе остался на 11 месте.