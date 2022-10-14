Для рівненської команди цей матч був виїзним. Гра закінчилася з рахунком 1:1, пише 24 канал.

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Минай – Верес 1:1

Голи: Вишневский, 64 – Дахновський, 5

Підопічні Юрія Вірта прибули до Миная після домашньої поразки від Металіста. Закарпатська команда виходила на гру з 11-матчевою серією без перемог на своєму полі.

Верес відкрив рахунок вже на 5-й хвилині, Дахновський зійшовся віч-на-віч з голкіпером, обіграв Бандуру і спрямував м'яч до сітки – 0:1.

У додатковий до другого тайму час Геннадій Пасіч був вилучений, отримавши дві жовті, однак це не допомогло господарям вирвати перемогу.

Минай зміг відповісти лише у середині другого тайму. Вишневський вразив ворота Когута ударом з меж штрафного майданчика – 1:1.

Відеоогляд матчу

Цікаво. Після цього матчу Верес має 11 очок та ділить із Колосом третю-четверту позицію в турнірній таблиці. Минай із шістьма пунктами в активі залишився на 11 місці.