Минай вже провів перше тренування під керівництвом нового тренера, – ЗМІ
Футбольний клуб Минай найближчим часом оголосить, що новим тренером команди став Олександр Севідов. Він замінить Василя Кобіна, який прийняв рішення подати у відставку після зустрічі з керівництвом.
Джерело:телеграм-канал "Бомбардир"
Журналіст Роман Бебех повідомив, що Олександр Севідов провів перше тренування на чолі Миная, хоча про призначення ще не було оголошено офіційно.
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Минай перебуває у пошуку заміни Василю Кобіну, який 24 березня подав у відставку. Окрім Севідова на посаду претендує Сергій Ковалець, який перебуває без роботи після відходу з Чорноморця в лютому 2021 року.
Що відомо про Севідова
Севідов в 2020 році звинувачувався УАФ в організації договірних матчів і навіть був дискваліфікований, але подав апеляцію. Останнім місцем роботи для фахівця була Верея з Болгарії, яку він покинув в березні 2019 року. За кордоном він також тренував Зімбру з Кишинева.
В Україні працював з донецьким Металургом, Геліосом, Кримтеплицею, Говерлою, Карпатами, Металістом і ФК Маріуполь. За кар'єру двічі приводив свої клуби до перемог у Першій лізі, а також брав "бронзу" чемпіонату України в 2003 році.
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