Новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Минай" продолжает усиливаться на сезон-2020/2021. Ряды закарпатского клуба пополнили защитник Максим Лопыренок и полузащитник Александр Снижко.

"Минай" на официальном сайте сообщил о подписании Максима Лопыренка и Александра Снижко. Оба ранее выступали за "Днепр-1".

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Детали перехода

"Минай" взял Лопыренка в аренду на один сезон. 25-летний игрок в прошлом сезоне УПЛ провел 24 матча.

24-летний Снижко подписал полноценный контракт. В прошлом чемпионате он провел 12 матчей.

Кто усилил "Минай" перед сезоном

"Минай", который впервые вышел в УПЛ, совершил еще 6 трансферов. Клуб арендовал у "Шахтера" молодых защитников Кирилла Меличенка и Дмитрия Павлиша.

Также "Минай" усилил хорватский футболист Мислав Матич и украинец Денис Кожанов из "Волыни".

Кроме того, "Минай" официально объявил о подписании экс-форварда сборной Украины Антона Шиндера и вратаря Антона Каниболоцкого.