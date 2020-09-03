"Минай" підсилився футболістами з "Дніпра-1"
Новачок української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Минай" продовжує підсилюватися на сезон-2020/2021. Лави закарпатського клубу поповнили захисник Максим Лопирьонок та півзахисник Олександр Сніжко.
"Минай" на офіційному сайті поінформував про підписання Максима Лопирьонка та Олександра Сніжка. Обидва раніше виступали за "Дніпро-1".
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Деталі переходу
"Минай" взяв Лопирьонка в оренду на один сезон. 25-річний гравець в минулому сезоні УПЛ провів 24 матчі.
24-річний Сніжко підписав повноцінний контракт. У минулому чемпіонаті він провів 12 матчів.
Хто підсилив "Минай" перед сезоном
"Минай", який вперше вийшов в УПЛ, здійснив ще 6 трансферів. Клуб орендував у "Шахтаря" молодих захисників Кирила Меліченка та Дмитра Павліша.
Також "Минай" підсилив хорватський футболіст Міслав Матіч та українець Денис Кожанов з "Волині".
Окрім того, "Минай" офіційно оголосив про підписання ексфорварда збірної України Антона Шиндера та воротаря Антона Каніболоцького.