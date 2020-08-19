Новоиспеченный участник украинской Премьер-лиги "Минай" отметил повышение в классе обновлением эмблемы. Закарпатский клуб презентовал 19-го августа обновленный дизайн эмблемы.

В "Минае" решили оставить основные элементы логотипа, на котором изображена лиса. Об этом сообщает 24 канал.

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Как говорят в клубе, обновленному лого добавили легкости.

"Кроме айдентики и всей визуальной части, обновлен и дизайн клубной атрибутики и экипировки команды!", – говорится в сообщении.

Что известно про "Минай"?

Клуб из однойменого села возле Ужгорода, был основан в 2015 году.

Команда не останавливалась больше, чем на один сезон, в одной лиге. Закарпатцы с первой попытки вышли в Первую лигу и УПЛ.

"Минай" – первый клуб из Закарпатья с сезона 2015/2016, который сыграет в УПЛ. До этого регион представляла ужгородская "Говерла".

Возглавляет команду экс-игрок "Шахтера" Василий Кобин.

"Минай" будет проводить домашние матчи УПЛ в Ужгороде на стадионе "Авангард".