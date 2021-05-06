Минай – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ
Поединок Минай – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 18:55, сам матч начнется в 19:00.
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Матчу Миная с Шахтером на телеканале "Футбол 2" будет предшествовать программа "Тур Online". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.
Смотреть онлайн матч Минай – Шахтер можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).
- Донецкий Шахтер уже лишен турнирной мотивации, чего не скажешь о Минае. Самый западный клуб УПЛ находится на последнем месте за 2 тура до завершения чемпионата.
- Чтобы сохранить прописку, Минай должен обязательно побеждать Шахтер. Но и этого может оказаться недостаточно. Минаю следует одолеть и Ворсклу в 26 туре.
- Отметим, что поединок Минай – Шахтер состоится в Киеве, ведь стадион "Авангард" в Ужгороде не может принять игру в 19:00 из-за проблем с освещением.