Минай – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

Поединок Минай – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 18:55, сам матч начнется в 19:00.

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Матчу Миная с Шахтером на телеканале "Футбол 2" будет предшествовать программа "Тур Online". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.

Смотреть онлайн матч Минай – Шахтер можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).