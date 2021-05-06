Минай – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ
Поєдинок Минай – Шахтар у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 18:55, сам матч розпочнеться о 19:00.
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Матчу Миная з Шахтарем на телеканалі "Футбол 2" передуватиме програма "Тур Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.
Дивитися онлайн матч Минай – Шахтар можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
- Донецький Шахтар уже позбавлений турнірної мотивації, що не скажеш про Минай. Найзахідніший клуб УПЛ перебуває на останньому місці за 2 тури до завершення чемпіонату.
- Щоб зберегти прописку, Минай повинен обов'язково перемагати Шахтар. Але й цього може виявитися недостатньо. Минаю слід здолати й Ворсклу у 26 турі.
- Зауважимо, що поєдинок Минай – Шахтар відбудеться у Києві, адже стадіон "Авангард" в Ужгороді не може прийняти гру о 19:00 через проблеми з освітленням.