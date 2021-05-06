Минай – Шахтер: перед матчем

Шахтер уже не сможет выйти в лидеры чемпионата. Динамо уже одело на себя золотые награды сезона. Задачей "горняков" в последние два тура будет не пустить луганскую Зарю на вторую строчку таблицы.

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Отставание команды Виктора Скрипника от Шахтера составляет лишь 1 очко. Правда, свой матч луганский клуб уже сыграл, переиграв на выезде Днепр-1 (0:1).

Минаю больше нужна победа в этом противостоянии. Дебютант УПЛ идет на последнем месте, в его активе 18 очков. Чтобы выйти из зоны вылета Минаю нужно побеждать в последних двух встречах. Также для того, чтобы не вылететь снова в Первую лигу нужно, чтобы соперники теряли пункты в своих матчах. Отставание от Олимпика, который идет 13-м, составляет 3 пункта, а от 12-го Ингульца – 5 очков.

Впервые и в последний раз клубы встречались на одном поле в декабре 2020 года. Тогда в Киеве на НСК "Олимпийский" "горняки" разгромили соперника со счетом 5:1.

Матч 25 тура УПЛ Минай – Шахтер состоится 6 мая в 19:00.

Прогноз Favbet

Шахтер – фаворит противостояния. Даже кризис в игре "горняков" не дает преимущество для их соперника, который в последних матчах показывает неплохую игру. Победа команды Луиша Каштру – 1,05. Победу дебютанта УПЛ – вплоть аж 20. Ничья в этой встрече оценена в 12.50.

Скорее всего в поединке будет забито более трех голов. Тотал матча больше трех оценен коэффициентом 1,24. А на тотал меньше трех можно сделать ставку с цифрами 3,3.

Вероятно, что донецкий клуб сможет наколотить в ворота соперника столько результативных выстрелов. Не исключено, что "горняки" смогут сделать себе комфортное преимущество в два мяча – 1,26.