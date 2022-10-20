Матч Шахтера перенесли из-за игры в Лиге чемпионов

Матч донецкого Шахтера против Миная в чемпионате Украины перенесли. Причиной стала игра "горняков" в Лиге чемпионов.

Матч Минай – Шахтер должен был состояться в субботу, 22 октября. Однако клуб из Закарпатья в четверг, 20 октября, заявил, что игра "перенесена на неопределенный срок". Причин для такого перенесения матчей в клубе не указали.

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Прояснил ситуацию главный тренер Миная Владимир Шаран.

"Шахтер обратился к нам с просьбой перенести этот поединок, чтобы он мог подготовиться к решающему матчу в Лиге чемпионов. Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в частности, тратят на ВСУ. Наша игра с "горняками" пройдет в декабре", – рассказал Шаран.

Шахтер же это время потратит на подготовку к матчу против шотландского Селтика в Лиге чемпионов. Этот матч состоится во вторник, 25 октября. В этой игре может определиться, смогут ли "горняки" сразиться за место в плей-офф Лиги чемпионов. Пока команда после четырех туров имеет пять очков и занимает третье место. "Оранжево-черные" отстают от немецкого РБ Лейпциг на одно очко. И опережают Селтик на четыре балла. Так что если Шахтер не проиграет в этом матче, то гарантирует себе, по меньшей мере, выход в плей-офф Лиги Европы. А если победит, то значительно улучшит свои шансы на то, чтобы выйти и в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Шахтер не впервые переносит матч УПЛ, но сам не соглашается по просьбам других

Это не первый раз, когда матч Шахтера в УПЛ переносят ради подготовки команды к играм Лиги чемпионов. Так было и в случае матча со Львовом, который должен был состояться 8 октября. Все потому, что Шахтер 5 октября сыграл против Реала на выезде, а уже 11 октября должен был принимать соперника в Варшаве. И у команды было мало времени, чтобы подготовиться к этим матчам, ведь после каждого матча один день шел бы только на дорогу.

В то же время, сам Шахтер не пошел на уступки, когда к ним с просьбой о переносе матча обратилось киевское Динамо. Киевляне 13 октября сыграли против французского Ренна в польском Кракове. А уже 16 октября должны были играть против Шахтера во Львове. Киевский клуб просил, чтобы этот матч перенесли на один день позже, или провели его в Польше, чтобы не пришлось тратить много времени на дорогу. Но "горняки" отказали.

Для того чтобы перенести матч, нужно согласие обеих команд. Из-за отказа Шахтера игра состоялась так, как и была запланирована. И закончилась уверенной победой дончан.