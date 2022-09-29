Матч Львов – Шахтер должен был состояться в субботу, 8 октября. Однако футбольный клуб Шахтер обратился с ходатайством о переносе матча на более поздний срок в связи с плотным графиком команды и участия в еврокубках.

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Новая дата матча будет объявлена со временем.

Между Львовом и заграницей

Стоит отметить, что первые две недели октября у Шахтера достаточно насыщенный календарь. Команда должна за это время повести пять матчей. И такой график не вызвал бы вопросов, если бы в Украине было открыто авиасообщение, ведь два матча команда проведет за границей. Одна из-за войны пассажирские самолеты в Украине не летают, поэтому дорога на матчи отнимает в разы больше времени.

Да, 1 октября Шахтер сыграет во Львове против харьковского Металлиста. После этого команда отправится в Мадрид, где 5 октября запланирован матч против Реала в Лиге чемпионов. Так что у "горняков" оставалось всего два дня, чтобы из Мадрида снова добраться до Львова на матч 8 октября. Долететь можно было бы максимум до Жешува, а оттуда уже автобусом преодолеть 170 километров, включают прохождение польско-украинской границы.

А после матча со Львовом – снова отправляться в Польшу. 11 октября команда в Варшаве сыграет против Реала.

15 октября Шахтер сыграет против "Динамо". Этот матч мог состояться в Лондоне, но из- за смерти королевы Елизаветы II не удалось договориться об организации матча там .