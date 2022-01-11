В Минае не указывают, за сколько они продали Петрусенко в Гонвед. Но отмечают, что состоялся полноценный трансфер. При этом что это второй такой трансфер для Миная за его историю. Первым полноценным трансфером (и тоже в иностранный клуб) был переход Рустама Ахмедзаде в азербайджанский Карабах.

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Петрусенко подписал контракт с Гонведом на 1,5 года. И готовится к началу выступлений в новом клубе.

Отметим, что Александр Петрусенко перешел в Минай зимой 2021 года. За это время он сыграл 29 матчей в УПЛ и Кубке Украины. В этом сезоне он стал капитаном клуба. Трижды болельщики признавали его лучшим игроком месяца в команде. Его же выбрали и лучшим игроком первой половины сезона.

Что касается Гонведа, то клуб 14 раз побеждал в чемпионате Венгрии. Еще восемь раз добывал национальный кубок. Пока команда из Будапешта идет на восьмой строчке в турнирной таблице.