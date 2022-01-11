У Минаї не вказують, за скільки вони продали Петрусенка до Гонведа. Але відзначають, що відбувся повноцінний трансфер. При цьому що це другий такий трансфер для Минаю за його історію. Першим повноцінним трансфером (і теж в іноземний клуб) був перехід Рустама Ахмедзаде в азербайджанський Карабах.

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Петрусенко підписав контракт з Гонведом на 1,5 роки. І готується до початку виступів в новому клубі.

Зазначимо, що Олександр Петрусенко перейшов у Минай взимку 2021 року. За цей час він зіграв 29 матчів в УПЛ та Кубку України. В цьому сезоні він став капітаном клубу. Тричі вболівальники визнавали його кращим гравцем місяця в команді. Його ж обрали й кращим гравцем першої половини сезону.

Щодо Гонведа, то клуб 14 разів перемагав в чемпіонаті Угорщини. Ще вісім разів здобував національний кубок. Поки команда з Будапешта йде на восьмій сходинці в турнірній таблиці.