Минай объявил о подписании двух футболистов. Команду пополнили хавбек Александр Петрусенко и форвард Угочукву Одуеньи.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. 24-летний Одуеньи очень габаритный нападающий, его рост – 192 сантиметра.

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Что известно об Одуеньи и Петрусенко

В 2018 году Одуеньи подписал контракт с ЛАСКом, но два года преимущественно выступал в аренде, после чего разорвал контракт с австрийским клубом.

Одуеньи был на контракте в ЛАСК, но отдавался в аренду в хорватский Сесвете и австрийский Хорн. Последним клубом был Род из Австрии, за который провел 1 матч.

22-летний Петрусенко – бывший игрок Динамо. В этом сезоне забил 1 гол в 17 матчах за Горняк-Спорт.