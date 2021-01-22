Минай підписав нігерійського конкурента для Мілевського – його зріст майже 2 метри
Минай оголосив про підписання двох футболістів. Команду поповнили хавбек Олександр Петрусенко і форвард Угочукву Одуеньї.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу. 24-річний Одуеньї дуже габаритний нападник, його зріст – 192 сантиметри.
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Що відомо про Одуеньї та Петрусенка
У 2018-му році Одуеньї підписав контракт з ЛАСКом, але два роки переважно виступав у оренді, після чого розірвав контракт з австрійським клубом.
Одуеньї був на контракті в ЛАСК, але віддавався в оренду в хорватський Сесвете і австрійський Хорн. Останнім клубом був Рід з Австрії, за який провів 1 матч.
22-річний Петрусенко – колишній гравець Динамо. У цьому сезоні забив 1 гол в 17 матчах за Гірник-Спорт.
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