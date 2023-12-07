Кадровая революция в Минае: аутсайдер УПЛ объявил о расставании с 5 игроками основы

Закарпатская команда завершила осеннюю часть чемпионата на последней строчке таблицы. Это подтолкнуло руководство Миная к радикальным изменениям.

Первым звоночком стало увольнение главного тренера Миная Владимира Шарана. На его место был приглашен культовый экс-игрок Зари Желько Любенович.

Читайте также Команды сыграли всего две минуты: матч Минай – Динамо перенесено

Масштабные изменения в Минае

На этом кадровые перестановки не завершились. По сообщению официального сайта Миная, команду покинули 5 игроков основы: вратарь Александр Бандура, защитники Дмитрий Немчанинов и Игорь Солдат, полузащитник Сергей Панасенко, а также форвард Олег Вишневский.

Ожидается, что в ближайшее время клуб простится еще с рядом футболистов. Речь идет о Юрии Кравчуке, Александре Мельнике, Владимире Одарюке и Андрее Ралюченко. Неизвестна судьба Валерия Рогозинского и молдавского легионера Михаила Гечева, которые тоже могут оставить Минай.

Таким образом, команду покинут до 11 игроков. Очевидно, что на их место Желько Любенович пригласит новых исполнителей.