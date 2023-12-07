Первым звоночком стало увольнение главного тренера Миная Владимира Шарана. На его место был приглашен культовый экс-игрок Зари Желько Любенович.
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Масштабные изменения в Минае
На этом кадровые перестановки не завершились. По сообщению официального сайта Миная, команду покинули 5 игроков основы: вратарь Александр Бандура, защитники Дмитрий Немчанинов и Игорь Солдат, полузащитник Сергей Панасенко, а также форвард Олег Вишневский.
Ожидается, что в ближайшее время клуб простится еще с рядом футболистов. Речь идет о Юрии Кравчуке, Александре Мельнике, Владимире Одарюке и Андрее Ралюченко. Неизвестна судьба Валерия Рогозинского и молдавского легионера Михаила Гечева, которые тоже могут оставить Минай.
Таким образом, команду покинут до 11 игроков. Очевидно, что на их место Желько Любенович пригласит новых исполнителей.
- Напомним, что Минай осеннюю часть чемпионата завершил на 16-м месте в чемпионате УПЛ. В 15 матчах "лисы" набрали всего 6 очков, не одержав ни одной победы.
- В настоящее время команда уже находится в зимнем отпуске, который продлится с 7 декабря по 15 января 2024 года.