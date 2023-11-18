Закарпатскую команду возглавил серб Желько Любенович. Контракт стороны заключили до конца следующего сезона-2024/2025. Украинский футбол совсем не чужд новому главному тренеру Минаю.

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В свое время Любенович поиграл за несколько украинских клубов – Кривбасс, Таврию, Александрию и Зорю. Но наибольшую славу снискал в футболке луганской команды. За его спиной 302 матча в рамках УПЛ (41 мяч и 51 ассист). Также вождь Минаю в своей карьере футболиста стал обладателем Кубка Украины-2010 в составе Таврии и с Зарей в сезоне-2016/2017 стал бронзовым призером украинского первенства.

Видео презентации Любеновича в Минае

Также Минай объявил тренерский штаб Любеновича, помогающего сербу в новой команде. Ассистентом главного тренера будет Игорь Дудник, с голкиперами будет работать Андрей Новак. Также в команду пришел новый врач – Виталий Деяко.

Перед новым тренерским штабом стоит очень сложная задача – нужно вывести Минай из зоны вылета из УПЛ. Команда после 14-ти туров занимает последнее 16-е место в турнирной таблице первенства, набрав всего 6 баллов.

До 15-го ровенского Вереса отставание в 2 балла, а до выхода из зоны вылета 7 очков.

Дебют Любеновича во главе Минаю придется на матч против одного из лидеров сезона Кривбаса. Очная встреча этих команд намечена на 25 ноября (начало в 13:00). Матч будет домашним для закарпатского клуба.