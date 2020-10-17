17 жовтня "Минай" приймав "Маріуполь" у матчі 6 туру УПЛ. Матч закінчився важкою перемогою підопічних Остапа Маркевича.

Минай – Маріуполь 0:1

Гол: Бондаренко, 90+2 (пен.)

До слова: Джерело: ультрас спробують зірвати матч "Рух" – "Динамо" на 14-й хвилині

У стартових турах "Минай" демонстрував досить сміливий як для новачка Прем'єр-ліги футбол, обігравши "Олександрію" в єдиному для себе домашньому матчі і звівши внічию виїзну зустріч з "Інгульцем", що дозволяє команді перебувати на 11 місці. Під час паузи в закарпатській команді з'явилися новачки, здатні підсилити команду.

"Маріуполю" ж поки дуже важко, азовці всі матчі проводять на виїзді, але вже піднесли сюрприз, обігравши "Зорю". Перед командою Остапа Маркевича стоїть завдання потрапити в єврокубки, тому напевно "Маріуполь" їде в Ужгород за перемогою.

На 8-й хвилині маріупольці освоїлися у штрафній суперника, провівши досить затяжну атаку. Не забарився навіс в штрафну, де Сікан випередив невдало зігравшого на виході Поповича, але головою пробив у поперечину.

Згодом перехопили м'яч азовці в центрі поля і провели небезпечну контратаку: справа увірвався в штрафну Бондаренко і прострілив уздовж воріт, але захисник господарів з під ноги Сікана вибив сферу на кутовий.

На 31-й хвилині воротар "Минаю" Попович впорався з ударом в дотик з центру штрафного від Бондаренка, який завершував простріл Кирюханцева.

Після перерви вже минаївці створили свій момент. Книш з лівого флангу увірвався в штрафну і низом пробив поруч з дальньою стійкою.

За 2 хвилини Лопирьонок перед своїм штрафним втратив м'яч, після чого Бондаренко вийшов на ударну позицію, але забарився, в результаті його удар був заблокований. На 61-й хвилині Нурієв з правого флангу штрафного пробив низом в ближній, але Гальчук грамотно зайняв позицію.

Підопічні Маркевича не лишали надій вирвати перемогу у матчі. Під кінець гри здорово розіграли м'яч на фланзі гості, але Таньковський вже з меж штрафного неточно покотив м'яч під удар партнеру. Згодом не забарився довгий навіс в штрафну "Миная", після чого відразу не точно пробив Мішньов.

Все ж "Маріуполь" досяг свого. На 2 доданій хвилині вривався у правий фланг штрафної Кулаков, після чого його збив Саків і заробив пенальті у ворота "Миная".

20-річний Артем Бондаренко з пенальті пробив точно в лівий нижній кут, Попович дотягнувся, але не парирував в сторону.

Відеоогляд матчу Минай – Маріуполь