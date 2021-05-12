Керівництво Миная ухвалило рішення скоротити бюджет команди, низка ключових гравців покинуть закарпатський колектив, але клуб продовжить існування у Першій лізі.
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Точно не будуть захищати кольори Миная Антон Каніболоцький, Міслав Матіч, Олександр Сніжко, Андрій Ткачук, Денис Кожанов, у яких закінчилися контракти з клубом. Навряд чи погодиться піти на різке зниження зарплати і Артем Мілевський.
Варто зазначити, що високі шанси на вихід з Другої ліги має ще один закарпатський клуб – Ужгород.