В этом сезоне из УПЛ вылетает лишь одна команда. Та, которая займет последнее место. Зато со следующего сезона в чемпионате будет расширение до 16 команд. Поэтому из Первой лиги поднимутся сразу три клуба.

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Минай

Именно Минай – главный претендент на вылет. За два тура до конца чемпионата команда из Закарпатья занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 18 очков. А впереди команду ожидает два тяжелых матча. Первый из них – против Шахтера. И хоть этот матч будет домашним для Миная, игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Такое решение о переносе матча в Киев объяснили тем, что освещение на стадионе "Авангард" в Ужгороде не подходит для трансляции матча в 19:00.

А дальше Минай отправится в Полтаву на матч против Ворсклы, которая борется за место в еврокубках на следующий сезон.

Не удивительно, что именно Минай главный претендент на вылет из УПЛ. На то, что именно закарпатский клуб вылетит, в букмекерской компании Favbet принимают ставку с коэффициентом 1,01.

Олимпик

Посоревноваться за звание главного неудачника УПЛ с Минаем может только Олимпик. Донецкая команда в 2021 году выиграла лишь один официальный матч. Еще однажды сыграла вничью. При этом проиграли и тому же Минаю.

А в воскресенье, 2 мая, Олимпик проиграл домашний матч Ингульцу – еще одному претенденту на вылет. При этом с разгромным счетом.

Все это привело к тому, что за два тура до конца чемпионата в команде сменился тренер – вместо Юрия Калитвинцева команду возглавил Роман Санжар. Он легенда клуба и как игрок (восемь сезонов), и как тренер. Ведь вывел команду из Первой лиги в УПЛ и выводил в еврокубки.

Вот только сумеет ли Санжар за это время настроить команду? Или же его изменения еще больше усугубят кризис? Поэтому вероятность вылета Олимпика в Первую лигу оценили коэффициентом 10.

Мариуполь

Мало кто ожидал, что в конце сезона Мариуполь будет бороться за выживание. Команда традиционно укомплектовывалась резервистами Шахтера. Поэтому для сохранения места в УПЛ этого должно было быть достаточно. При определенных условиях можно было замахнуться и на большее.

В этом сезоне помехой азовской команде стала реконструкция на стадионе. Из-за замены газона весь первый круг команда провела на выезде. Поэтому вторую часть чемпионата Мариуполь должен был играть дома. Но работы не успели вовремя закончить, газон не успел прижиться как следует, поэтому игр, которые команда провела в Мариуполе, можно пересчитать на пальцах руки. Хватит одной руки.

Уже в среду, 5 мая, Мариуполь сыграет официально гостевой матч против Динамо. Но как раз на собственном поле. Все из-за переноса игр в первом круге. Динамо уже чемпион, и в дальнюю поездку может отправиться без части лидеров, что значительно облегчит задачу Мариуполю.

Да и опережают они тот же Минай на три очка. Поэтому даже в случае поражения, при условии проигрыша и Миная, Мариуполь сохранит место в УПЛ. Но для тех, кто не верит в это, Favbet предлагает ставку с коэффициентом 20 на вылет именно Мариуполя.

Ингулец

Новичок УПЛ все еще не гарантировал себе места в УПЛ на следующий сезон. Но из этой четверки имеет больше всего шансов остаться в элите. Ведь преимущество над Минаем – пять очков. А в следующем туре – домашний матч против Львова, который перед тем провел тяжелую игру против Мариуполя.

В Favbet оставили Ингулец среди претендентов на вылет, но на такой результат выставили коэффициент 75.

Главный неудачник сезона 2020/2021 может определиться уже в четверг, 6 мая. Тогда сыграют часть матчей:

Минай – Шахтер

Рух – Олимпик

Ингулец – Львов

Мариуполь свой матч против Динамо сыграет за день до этого, 5 мая. Если же и после этих матчей не будет известно, кто вылетит из УПЛ в Первую лигу, то 9 мая команды сыграют заключительный тур.