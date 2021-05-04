У цьому сезоні з УПЛ вилітає лише одна команда. Та, яка посяде останнє місце. Натомість з наступного сезону в чемпіонаті буде розширення до 16 команд. Тож з Першої ліги піднімуться одразу три клуби.

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Минай

Саме Минай є головним претендентом на виліт. За два тури до кінця чемпіонату команда із Закарпаття посідає останнє місце в турнірній таблиці, набравши 18 очок. А попереду на команду очікує два важкі матчі. Перший з них – проти Шахтаря. І хоч цей матч буде домашнім для Минаю, гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Таке рішення про перенесення матчу до Києва пояснили тим, зо освітлення на стадіоні "Авангард" в Ужгороді не підходить для трансляції матчу о 19:00.

А далі Минай відправиться до Полтави на матч проти Ворскли, яка бореться за місце в єврокубках на наступний сезон.

Тож не дивно, що саме Минай є головним претендентом на виліт з УПЛ. На те, що саме закарпатський клуб вилетить, в букмекерській компанії Favbet приймають ставку з коефіцієнтом 1,01.

Олімпік

Позмагатися за звання головного невдахи УПЛ з Минаєм може лише Олімпік. Донецька команда у 2021 році виграла лише один офіційний матч. Ще одного разу зіграла внічию. При цьому програли і тому ж таки Минаю.

А в неділю, 2 травня, Олімпік програв домашній матч Інгульцю – ще одному претенденту на виліт. При цьому з розгромним рахунком.

Все це призвело до того, що за два тури до кінця чемпіонату у команді змінився тренер – замість Юрія Калітвінцева команду очолив Роман Санжар. Він легенда клубу і як гравець (вісім сезонів), і як тренер. Адже вивів команду з Першої ліги в УПЛ і виводив в єврокубки.

От тільки чи зуміє Санжар за цей час налаштувати команду? І чи його зміни ще більше поглиблять кризу? Відтак ймовірність вильоту Олімпіка в Першу лігу оцінили коефіцієнтом 10.

Маріуполь

Мало хто очікував, що в кінці сезону Маріуполь буде боротися за виживання. Команда традиційно укомплектовувалася резервістами Шахтаря. Тож для збереження місця в УПЛ цього мало бути досить. За певних умов можна було замахнутися і на більше.

У цьому сезоні на заваді азовській команді стала реконструкція на стадіоні. Через заміну газону все перше коло команда провела на виїзді. Відтак другу частину чемпіонату Маріуполь мав грати вдома. Але роботи не встигли вчасно закінчити, газон не встиг прижитися як слід, тож ігор, які команда провела в Маріуполі, можна перерахувати на пальцях руки. Вистарчить однієї руки.

Вже в середу, 5 травня, Маріуполь зіграє офіційно гостьовий матч проти Динамо. Але якраз на власному полі. Все через перенесення ігор в першому колі. Динамо вже чемпіон, і в далеку поїзду може відправитися без частини лідерів, що значно полегшить завдання Маріуполю.

Та й випереджають вони той же Минай на три очки. Тож навіть у випадку поразки, за умови програшу і Минаю, Маріуполь збереже місце в УПЛ. Але для тих, то не вірить в це, Favbet пропонує ставку з коефіцієнтом 20 на виліт саме Маріуполя.

Інгулець

Новачок УПЛ все ще не гарантував собі місця в УПЛ на наступний сезон. Але з цієї четвірки має найбільше шансів залишитися в еліті. Адже перевага над Минаєм – п'ять очок. А в наступному турі – домашній матч проти Львова, який перед тим провів важку гру проти Маріуполя.

У Favbet залишили Інгулець серед претендентів на виліт, але на такий результат виставили коефіцієнт 75.

Головний невдаха сезону 2020/2021 може визначитися вже в четвер, 6 травня. Тоді зіграють частину матчів:

Минай – Шахтар

Рух – Олімпік

Інгулець – Львів

Маріуполь свій матч проти Динамо зіграє за день до цього, 5 травня. Якщо ж і після цих матчів не буде відомо, хто вилетить з УПЛ в Першу лігу, то 9 травня команди зіграють заключний тур.