В среду, 17 июня, "Минай" на домашнем поле будет принимать "Динамо" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Минай – Динамо: прогноз букмекеров

Для "Миная" поединок с командой Алексея Михайличенко станет вторым официальным матчем в нынешнем сезоне – Первая лига, как известно, возьмет старт 23 июня. Таким образом, до поединка против "Динамо" хозяева не выходили на поле в официальных матчах более шести месяцев (если не считать кубковую игру с "Ингульцом" в марте). В Первой лиге "Минай" входит в тройку лидеров. У команды 37 очков (столько же "Ингульца", "Оболони-Бровар" и "Агробизнеса") и третье место в турнирной таблице, которое команда занимает благодаря лучшим показателям.

Читайте также "Динамо" поможет клубам Первой лиги, у которых нет денег на тесты от коронавируса

Киевское "Динамо" же продолжает вести активную борьбу за серебряную позицию в чемпионате Украины. После возобновления чемпионата киевляне проиграли "Шахтеру", но добыли важные победы против "Александрии" и "Зари". Сейчас же динамовцы опережают "Зарю" и "Десну" на три очка в турнирной таблице, занимая второе место в чемпионате. В Кубке Украины "Динамо" выбило "Шахтер", а в предыдущей стадии с трудом прошла "Александрию".

Матч 1/2 финала Кубка Украины "Минай" – "Динамо" состоится в среду, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Минай – Динамо: что прогнозируют букмекеры

По мнению букмекеров Parimatch фаворитами встречи являются гости поля. Победу киевской команды оценили коэффициентом 1,2. То, что "Проходи" нанесет поражение "Динамо" – 14. Ничья – 6,9.

Специалисты считают, что матч завершится в пользу "Динамо" с разницей не более чем в 1-2 гола, такой показатель оценили в 2,14. На то, что голы будут забиты в обоих таймах оценили коэффициентом 1,48.

Первый гол в матче забьет "Динамо" оценили в 1,18, а на то, что отметится первым "Минай" – 4,5.

Наиболее вероятно матч закончится со счетом 0:2 в пользу киевской команды, такой счет букмекеры оценили коэффициентом 6,30.