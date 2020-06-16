У середу, 17 червня, "Минай" на домашньому полі прийматиме "Динамо" у матчі 1/2 фіналу Кубку України з футболу. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Минай – Динамо: прогноз букмекерів

Для "Миная" поєдинок з командою Олексія Михайличенка стане другим офіційним матчем в нинішньому сезоні – Перша ліга, як відомо, візьме старт 23 червня. Таким чином, до поєдинку проти "Динамо" господарі не виходили на поле в офіційних матчах більше шести місяців (якщо не рахувати кубкову гру з "Інгульцем" у березні). У Першій лізі "Минай" входить до трійки лідерів. У команди 37 очок (стільки ж "Інгульця", "Оболоні-Бровар" і "Агробізнесу") і третє місце в турнірній таблиці, яке команда посідає завдяки кращим показникам.

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Київське "Динамо" ж продовжує вести активну боротьбу за срібну позицію в чемпіонаті України. Після відновлення чемпіонату кияни програли "Шахтарю", але добули важливі перемоги проти "Олександрії" та "Зорі". Зараз же динамівці випереджають "Зорю" і "Десну" на три очки в турнірній таблиці, займаючи друге місце в чемпіонаті. У Кубку України "Динамо" вибило "Шахтар", а в попередній стадії насилу пройшло "Олександрію".

Матч 1/2 фіналу Кубка України "Минай" – "Динамо" відбудеться у середу, 17 червня. Стартовий свисток пролунає о 14:00.

Минай – Динамо: що прогнозують букмекери

На думку букмекерів Parimatch фаворитами зустрічі є гості поля. Перемогу київської команди оцінили коефіцієнтом 1,2. Те, що "Минай" завдасть поразки "Динамо" – 14. Нічия – 6,9.

Фахівці вважають, що матч завершиться на користь "Динамо" з різницею не більше, ніж в 1-2 голи, такий показник оцінили у 2,14. На те, що голи будуть забиті в обох таймах оцінили коефіцієнтом 1,48.

Перший гол у матчі заб'є "Динамо" оцінили у 1,18, а на те, що відзначиться першим "Минай" – 4,5.

Найбільш ймовірно матч закінчиться з рахунком 0:2 на користь київської команди, такий рахунок букмекери оцінили коефіцієнтом 6,30.