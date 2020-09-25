26 сентября "Минай" сыграет против "Динамо" в матче 4-го тура УПЛ. Болельщики могут этот поединок посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч 4-го тура УПЛ между закарпатским "Минаем" и киевским "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция матча начнется в 13:55. Сама игра стартует в 14:00, пишет 24 канал.

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Минай – Динамо: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч "Минай" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv, но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 13:15 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

"Минай" довольно неоднозначно дебютировал в УПЛ. Сначала неожиданно победил "Александрию", а уже в следующем туре разгромно уступил "Олимпику". Но у новичка элитного дивизиона есть матч в запасе, "Минай" не играл в первом туре сезона. Сейчас клуб занимает 8-е место, в их активе 3 набранных пункта.

"Динамо" в новом сезоне еще не знает вкуса поражений во внутреннем чемпионате. За три тура киевляне дважды праздновали победы и еще однажды сыграли в "сухую" ничью с "Десной". Команда Луческу благодаря удачному старту находится на втором месте в таблице. Выше киевского клуба располагается лишь полтавская "Ворскла".