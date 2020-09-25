26 вересня "Минай" зіграє проти "Динамо" у матчі 4-го туру УПЛ. Вболівальники можуть цей поєдинок переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч 4-го туру УПЛ між закарпатським "Минаєм" та київським "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Трансляція матчу розпочнеться о 13:55. Сама гра стартує о 14:00, пише 24 канал.

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Минай – Динамо: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч "Минай" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 13:15 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

"Минай" досить неоднозначно дебютував в УПЛ. Спочатку несподівано переміг "Олександрію", а вже у наступному турі розгромно поступився "Олімпіку". Але у новачка елітного дивізіону є матч у запасі, "Минай" не грав у першому турі сезону. Зараз клуб посідає 8-ме місце, у їх активі 3 набраних пункти.

"Динамо" у новому сезоні ще не знає смаку поразок у внутрішньому чемпіонаті. За три тури кияни двічі святкували перемоги та ще одного разу зіграли у "суху" нічию з "Десною". Команда Луческу завдяки вдалому старту перебуває на другому місці у таблиці. Вище київського клубу розташовується лише полтавська "Ворскла".