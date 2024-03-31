Минай – Олександрія 2:2

Голи: Устименко, 63, Гунічев, 75 – Кулаков, 51, Калітвінцев, 58

Незабитий пенальті: Ковалець, 68

Вилучення: Ковалець, 79 (О)

Неймовірний за драматургією матч подарували глядачам Минай та Олександрія. Головнії події цікавого поєдинку відбулися в другому таймі, пише 24 Канал.

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Минай вигриз нічию в матчі з Олександрією

У першому таймі м'яч побував у сітці воріт Минаю. Однак арбітр після перегляду ВАР побачив офсайд у Кулакова та скасував гол.

Колишній форвард Шахтаря досяг свого на 51-й хвилині поєдинку. Шулянський зробив усе для свого партнера по атаці, щоб йому залишилося лише переправити м'яч у порожні ворота.

Підопічні Руслана Ротаня не зупинилися на досягнутому та зусиллями Владислава Калітвінцева подвоїли перевагу.

Втім, головний аутсайдер УПЛ зумів продемонструвати характер. На 63-й хвилині матчу Устименко скоротив розрив у рахунку, скориставшись навісом Вакули.

Через кілька хвилин арбітр призначив пенальті у ворота Минаю. До позначки підійшов Ковалець, але пробив поруч зі стійкою.

Футбольне правило спрацювало на 75-й хвилині. Форвард Минаю Гунічев, який замінив Вакулу, відновив паритет.

Після цього Ковалець мав можливість вивести Олександрію вперед, але влучив у стійку. А через кілька хвилин капітан "містян" підвів свою команду. Кирило вдарив ліктем в обличчя гравця Минаю та заробив вилучення.

У підсумку фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 2:2.

Минай залишився на останньому місці, але поповнив свій очковий багаж. Тепер у команди Желько Любеновича 14 очок, та два бали від зони перехідних матчів.

Олександрія теж не покращила своє турнірне становище. "Містяни" з 24 очками займають 11-ту сходинку.

Відеоогляд матчу Минай – Олександрія