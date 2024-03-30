Полесье – Черноморец 1:4

Голы: Кушниренко, 75 – Авагимян, 53, 60, 64, Кузык, 90

Удаления: Кушниренко, 78 (П)

Оба соперника еще не побеждали в 2024 году. Сломать печальную статистику Полесье и Черноморец надеялись в очном поединке, пишет 24 Канал.

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Голевая феерия "моряков" и беспомощность Полесья

В первом тайме команды создали достаточно опасных моментов, но счет на табло так и не изменился. Самое интересное игроки Полесья и Черноморца оставили на вторую половину поединка.

Героем матча стал атакующий хавбек "моряков" Артур Авагимян, ставший автором хет-трика. На 53-й минуте матча он воспользовался навесом Бадибанги и забил первый гол в ворота Бойко.

Озадаченные таким ходом событий "волки" пропустили еще дважды. Сначала Артур воспользовался пассивностью защитников Полесья и удвоил преимущество. А на 64-й минуте филигранно исполнил штрафной удар.

Полесье отквитало один мяч на 75-й минуте. Кушниренко удачно воспользовался навесом Мустафаева с углового. Однако через несколько минут хавбек "волков" превратился в антигероя, заработав удаление.

Довершил разгром претендента на еврокубки Орест Кузык, оказавшийся на острие быстрой атаки.

В итоге Полесье потерпело неожиданное поражение 1:4, ставшее четвертым подряд.

"Волки" никак не могут одержать победу в последних 8 матчах. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице.

Черноморец прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась 5 матчей. В турнирной таблице "моряки" поднялись с 10-го на 8-е место.

Видеообзор матча Полесье – Черноморец