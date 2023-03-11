Алексей Кащук на правах аренды выступает за азербайджанский Сабах. Украинский вингер забил свой 11 гол в сезоне за временную команду. 24 канал.

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На наступающем на пяти лидере Азербайджана Сабах в борьбе за титул чемпиона на своем пути разгромил Сумгаит (4:0). Уверенной победе команды из Баку посодействовал и гол украинского полузащитника Алексея Кащука. При счете 1:0 чемпион мира U-20 взял на себя ответственность исполнить штрафной удар. Арендованный Шахтером игрок уверенно отправил мяч в правую "девятку" ворот соперника.

Видео гола Алексея Кащука (4:23):

Кстати говоря, Сабах в турнирной таблице чемпионата Азербайджана идет вторым, отставая от лидера – Карабаха – на шесть очков.

Карьера украинского вингера