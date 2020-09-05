В миллиметре от трагедии: в чемпионате Украины хоккеист едва не порезал лицо арбитру – видео
3 сентября в Дружковке состоялся второй матч полуфинальной серии УХЛ между "Донбассом" и херсонским "Днепром". Команда Сергея Витера вырвала победу, забросив на одну шайбу больше соперника – 2:1. И сравняла счет в серии.
На 12-й минуте матча произошел эпизод, который едва не привел к трагедии, пишет 24 канал.
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Силовой прием игрока "Донбасса" Кутугина на капитана гостей Жвачкина привел к падению последнего. А в падении хоккеист лезвием конька прошелся по лицу судьи, который тут же покинул лед.
Арбитра осмотрел врач и, к счастью, все обошлось. Но на повторе видно, что от трагедии судью спасли считанные миллиметры.
Видео эпизода