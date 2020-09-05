3 вересня у Дружківці відбувся другий матч півфінальної серії УХЛ між "Донбасом" і херсонським "Дніпром". Команда Сергія Вітера вирвала перемогу, закинувши на одну шайбу більше суперника – 2:1. І зрівняла рахунок у серії.

На 12-й хвилині матчу стався епізод, який ледь не призвів до трагедії, пише 24 канал.

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Силовий прийом гравця "Донбасу" Кутугіна на капітана гостей Жвачкіна привів до падіння останнього. А в падінні хокеїст лезом ковзана пройшовся по обличчю судді, який тут же покинув лід.

Арбітра оглянув лікар і, на щастя, все обійшлося. Але на повторі видно, що від трагедії суддю врятували лічені міліметри.

Відео епізоду