Український хавбек брестського "Динамо" Артем Мілевський забив "Городеї" (4:1) в 29-му турі чемпіонату Білорусі.

Городея – Динамо Брест 1:4

Голи: Сайчич, 53 – Гордійчук, 50, Лаптєв, 63, Мілевський, 78, Нойок, 90

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Він забив третій гол своєї команди на 78-й хвилині зустрічі. Під завісу гри свій м'яч забив й інший українець Олександр Нойок.

Втім, це не допомогло "Динамо" зберегти шанси на титул. За тур до фінішу чемпіонату команда з Бреста відстає від лідера на 6 очок та посідає 5 місце.

Мілевський перервав безгольову серію

До цього останній раз 35-річний футболіст відзначався м'ячем 20 червня теж в матчі проти "Городеї" (3:1). Після цього він не забивав протягом 820 хвилин.