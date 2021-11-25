Милевский вернулся в футбол, приняв предложение от клуба российского блогера
25 ноября 2021 , 21:48Читати новину українською
Источник:ютуб-канал "Миля"
Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский, недавно объявивший о завершении карьеры, недолго оставался без футбола.
Милевский побывал в Москве, откликнувшись на предложение известного блогера Евгения Савина потренироваться с его футбольной командой.
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Как Милевский потренировался с Савиным: смотрите видео
Ранее Савин уже приезжал в Киев, где также снял выпуск с Артемом Милевским.
Карьера Милевского: коротко
- Милевский недавно сообщил о завершении профессиональной карьеры.
- Последним клубом футболиста был ужгородский Минай, в составе которого он играл с января по июнь 2021 года. До того на протяжении 8 лет он играл в чемпионатах Хорватии, Беларуси, Венгрии и России.
- Самая продолжительная карьера игрока была в клубе Динамо Киев, где он отыграл 10 лет.