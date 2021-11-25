Милевский побывал в Москве, откликнувшись на предложение известного блогера Евгения Савина потренироваться с его футбольной командой.

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Как Милевский потренировался с Савиным: смотрите видео

Ранее Савин уже приезжал в Киев, где также снял выпуск с Артемом Милевским.

Карьера Милевского: коротко