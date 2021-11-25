Мілевський побував у Москві, відгукнувшись на пропозицію відомого блогера Євгена Савіна потренуватися з його футбольною командою.

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Як Мілевський потренувався з Савіним: дивіться відео

Раніше Савін вже приїжджав у Київ, де також зняв випуск з Артемом Мілевським.

Кар'єра Мілевського: коротко