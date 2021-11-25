Мілевський побував у Москві, відгукнувшись на пропозицію відомого блогера Євгена Савіна потренуватися з його футбольною командою.
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Як Мілевський потренувався з Савіним: дивіться відео
Раніше Савін вже приїжджав у Київ, де також зняв випуск з Артемом Мілевським.
Кар'єра Мілевського: коротко
- Мілевський нещодавно повідомив про завершення професійної кар'єри.
- Останнім клубом футболіста був ужгородський Минай, у складі якого він грав з січня по червень 2021 року. До того упродовж 8 років він грав в чемпіонатах Хорватії, Білорусі, Угорщини та Росії.
- Найтриваліша кар’єра гравця була в клубі Динамо Київ, де він відіграв 10 років.