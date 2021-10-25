Милевский прошел по всей чаше стадиона и пожал руки фанатам. Отметим, что во время прощания на стадионе играла песня "Виват Король", созданная специально для торжественного ухода из футбола Олега Блохина в 1989 году.

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Некоторым фанатам Милевский не отказал и в селфи, не сдерживая слез.

Видео эмоционального прощания Милевского

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