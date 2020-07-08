Милевский, у которого обнаружили COVID-19, впервые показал, как проводит время: фото
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский стал одним из игроков "Динамо" Брест, у которого обнаружили COVID-19. Артем показал, как проводит время на самоизоляции.
Три дня назад Милевский в своем инстаграме сообщил, что будет находиться 14 дней в самоизоляции. Похоже, что у Милевского легкое течение коронавируса.
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У больных коронавирусом обычно возникают различные осложнения, в частности с дыханием.
В то же время 35-летний Артем решил поддерживать форму, чтобы поскорее вернуться к футболу.
Милевский опубликовал очередную фотографию, где показал, что тренируется на тренажере.
Кто заразился COVID-19 в "Динамо"
О вспышке коронавируса в "Динамо" Брест стало известно после матча чемпионата Беларуси против "Смолевичей".
Милевский принял участие в той игре. После игры около 15 футболистов "Динамо" сдали положительные тесты.
Кроме Милевского, COVID-19 обнаружили у украинцев Евгения Хачериди и Александра Нойко.
В "Динамо" Брест подтвердили вспышку коронавируса, но говорят, что больных меньше 15.