Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский стал одним из игроков "Динамо" Брест, у которого обнаружили COVID-19. Артем показал, как проводит время на самоизоляции.

Три дня назад Милевский в своем инстаграме сообщил, что будет находиться 14 дней в самоизоляции. Похоже, что у Милевского легкое течение коронавируса.

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У больных коронавирусом обычно возникают различные осложнения, в частности с дыханием.

В то же время 35-летний Артем решил поддерживать форму, чтобы поскорее вернуться к футболу.

Милевский опубликовал очередную фотографию, где показал, что тренируется на тренажере.

Кто заразился COVID-19 в "Динамо"

О вспышке коронавируса в "Динамо" Брест стало известно после матча чемпионата Беларуси против "Смолевичей".

Милевский принял участие в той игре. После игры около 15 футболистов "Динамо" сдали положительные тесты.

Кроме Милевского, COVID-19 обнаружили у украинцев Евгения Хачериди и Александра Нойко.

В "Динамо" Брест подтвердили вспышку коронавируса, но говорят, что больных меньше 15.