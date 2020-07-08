Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський став одним з гравців "Динамо" Брест у якого виявили COVID-19. Артем показав, як проводить час на самоізоляції.

Три дні тому Мілевський у своєму інстаграмі повідомив, що буде перебувати 14 днів на самоізоляції. Схоже, що в Мілевського легкий перебіг коронавірусу.

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У хворих на коронавірус зазвичай виникають різні ускладнення, зокрема з диханням.

Водночас 35-річний Артем вирішив підтримувати форму, щоб якнайшвидше повернутися до футболу.

Мілевський опублікував чергову світлину, де показав, що тренується на тренажері.

Хто заразився на COVID-19 у "Динамо"

Про спалах коронавірусу у "Динамо" Брест стало відомо після матчу чемпіонаті Білорусі проти "Смолевичі".

Мілевський взяв участь у тій грі. Після гри близько 15 футболістів "Динамо" здали позитивні тести.

Окрім Мілевського, COVID-19 виявили в українців Євгена Хачеріді та Олександра Нойка.

У "Динамо" Брест підтвердили спалах коронавірусу, але говорять, що хворих менше, аніж 15.