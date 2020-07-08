Завершение футбольных сезонов в Европе видоизменилось из-за пандемии COVID-19. Из-за форс-мажорных обстоятельств командами позволили проводить по 5 замен, а не три привычные. Правило сохранится и на следующий сезон.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, позволит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне. Об этом сообщает The Athletic.

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Каждая лига будет решать самостоятельно

По данным The Athletic, IFAB объявит о том, что команды смогут проводить по пять замен за игру в сезоне 2020/21 в ближайшее время.

Каждая лига будет самостоятельно принимать решение, использовать ли это правило.

Сообщалось, что правило пяти замен может быть применено в матчах Евро-2020, которое пройдет летом 2021-го.