Украинский футболист Артем Милевский рассказал об отношении к измене, а также поделился историей знакомого футболиста.

В комментарии собственному ютуб-каналу "Миля" 35-летний нападающий заявил, что не может понять измены жен или человека, с которым живешь.

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По его словам, у него тоже есть опасения по этому поводу, и возможно, именно поэтому, предположил бывший форвард Динамо, он до сих пор один.

Была одна ситуация, но не у меня, слава Богу. Получил человек травму на сборах, и его отправили домой лечиться. Он приехал, жене ничего не сказал, чтобы сделать сюрприз. Приезжает домой, а там жестко "гасят" его жену на их кровати. Это такой трэш! Нет, это было не в Динамо,

– рассказал Артем.

"Вот как с этим можно жить, что делать? Это просто дичь. Ну хоть бы уже поехала в отель, сделала все по-тихому... Человек для вашей же семьи деньги зарабатывает, а ты так делаешь", – посетовал Милевский.

К слову. Недавно Милевский вернулся в чемпионат Украины. 35-летний форвард подписал контракт с клубом Минай.