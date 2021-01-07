Український футболіст Артем Мілевський розповів про ставлення до зради, а також поділився історією знайомого футболіста.

У коментарі власному ютуб-каналу "Міля" 35-річний нападник заявив, що не може зрозуміти зрад дружин або людини, з якою живеш.

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За його словами, у нього також є побоювання з цього приводу, і можливо, саме тому, припустив колишній форвард Динамо, він до цих пір один.

Була одна ситуація, але не в мене, слава Богу. Отримала людина травму на зборах і його відправили додому лікуватися. Він приїхав, дружині нічого не сказав, щоб зробити сюрприз. Приїжджає додому, а там жорстко "гасять" його дружину на їх ліжку. Це такий треш! Ні, це було не в Динамо,

– розповів Артем.

"Ось як з цим можна жити, що робити? Це просто дичина. Ну хоча б уже поїхала в готель, зробила все по-тихому... Людина для вашої ж сім'ї гроші заробляє, а ти так робиш", – поскаржився Мілевський.

До слова. Нещодавно Мілевський повернувся в чемпіонат України. 35-річний форвард підписав контракт з клубом Минай.