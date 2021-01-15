Футболист Миная Артем Милевский принял участие в розыгрыше своего бывшего партнера по киевскому Динамо Александра Алиева.

Милевский вместе с ведущим шоу "ТаТоТаке" Михаилом Спиваковским и агентом Александром Панковым по телефону начал рассказывать своему другу условия съемок в фильме для взрослых, чем серьезно заинтересовал Алиева.

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"Ко мне подошел некий продюсер, Тарас Сакира (на самом деле один из лидеров ФК Минай, – ред), и завел тему по съемкам в спортивном фильме: "Переговоры с кентом, нужен главный герой, который снялся бы в кино, с бабами и всеми теми делами". Какие-то открытые сцены, типа "тра*одром". Жесткое порево. Говорит: "Нам такой как Алиев подходит". Я стал спрашивать его о съемочных днях, сколько денег", – сказал Артем.

На что Алиев попросил Милевского узнать, каким будет гонорар, и что надо делать.

Артем попытался еще дальше развить тему, но не сдержался и начал смеяться в трубку, выдав себя.

Видео розыгрыша Алиева (смотрите на 58:50)