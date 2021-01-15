Футболіст Миная Артем Мілевський взяв участь у розіграші свого колишнього партнера по київському Динамо Олександра Алієва.

Мілевський разом з ведучим шоу "ТаТоТаке" Михайлом Співаковським і агентом Олександром Панковим по телефону почав розповідати своєму другові умови зйомок у фільмі для дорослих, чим серйозно зацікавив Алієва.

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"До мене підійшов якийсь продюсер, Тарас Сакира (насправді один з лідерів ФК Минай, – ред), і завів тему по зйомках у спортивному фільмі: "Переговори з кентом, потрібен головний герой, який знявся б у кіно, з бабами і всіма тими справами". Якісь відкриті сцени, типу "тра*одром". Жорстке порево. Каже: "Нам такий як Алієв підходить". Я став питати його про знімальні дні, скільки грошей", – сказав Артем.

На що Алієв попросив Мілевського дізнатися, яким буде гонорар, і що треба робити.

Артем спробував ще далі розвинути тему, але не стримався і почав сміятися в трубку, видавши себе.

Відео розіграшу Алієва (дивіться на 58:50)