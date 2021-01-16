Минай начал подготовку ко второму кругу чемпионата Украины и уже успел провести товарищеский поединок. Свой первый матч за дебютантов УПЛ сыграл Артем Милевский.

В Закарпатье свой первый спарринг провел местный Минай. Венгерская Кишварда стала хорошим соперником и не дала украинскому клубу с победы начать тренировочный сбор – 1:0 в пользу венгерской команды. Об этом сообщил официальный сайт Кишварды.

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Неудачный дебют

Единственный гол во встрече забил Янис Карабелов на 40-й минуте, который и установил окончательный счет матча. Интересно, что в стартовом составе Миная вышел новобранец Артем Милевский. Форвард провел на поле ровно один тайм. После перерыва был заменен на еще одного опытного нападающего Шиндера.

Милевскому не удалось отметиться результативными действиями. Ранее игрок выступал за венгерскую Кишварду в 2018 году. За венгров провел 10 поединков, в которых отметился тремя ассистами.

В рамках подготовительного сбора в Закарпатье подопечные Василия Кобина проведут матч с Дебреценом, который назначен на 20 января. А уже 26-го числа Минай начнет второй сбор в Турции.