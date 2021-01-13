Центральный полузащитник Сергей Кравченко скорее всего продолжит карьеру в Украине. Сразу два клуба заинтересовались услугами опытного футболиста.

2Сергей Кравченко, которому Динпро-1 указал "на дверь", опроверг информацию о завершении карьеры. Игроком интересуются сразу два украинских клуба – перволиговая Волынь и дебютант УПЛ Минай, сообщает Meta-ratings.

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Президент Днепра-1 Юрий Береза заявлял, что футболист скорее всего повесит бутсы на гвоздь, поэтому предложил Кравченко работу в клубе. Но Сергей планирует продолжать выходить на футбольное поле.

37-летний полузащитник может вновь вернуться в луцкую Волынь, в которой выступал в сезоне-2015/16. В футболке "крестоносцев" провел 24 поединка, в которых однажды отличился голом.

Конкурентом Волыни может стать Минай, который уже сделал одно громкое подписание в виде бывшего игрока Динамо и сборной Украины Артема Милевского.

В этом сезоне Кравченко сыграл за Днепр-1 в 13 матчах, в которых записал в свой актив два асисты. Соглашение полузащитника с днепровским клубом было рассчитано до июня 2021-го года.