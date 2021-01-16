Минай розпочав підготовку до другого кола чемпіонату України та вже встиг провести товариський поєдинок. Свій перший матч за дебютантів УПЛ зіграв Артем Мілевський.

У Закарпатті свій перший спаринг провів місцевий Минай. Угорська Кішварда стала хорошим суперником та не дала українському клубу з перемоги розпочати тренувальний збір – 1:0 на користь угорської команди. Про це повідомив офіційний сайт Кішварди.

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Невдалий дебют

Єдиний гол у зустрічі забив Яніс Карабелов на 40-й хвилині, який і встановив остаточний рахунок матчу. Цікаво, що у стартовому складі Минаю вийшов новобранець Артем Мілевський. Форвард провів на полі рівно один тайм. По перерві був замінений на ще одного досвідченого нападника Шиндера.

Мілевському не вдалось відзначитись результативними діями. Раніше гравець виступав за угорську Кішварду у 2018 році. За угорців провів 10 поєдинків, у яких відзначився трьома асистами.

У рамках підготовчого збору в Закарпатті підопічні Василя Кобіна проведуть матч із Дебреценом, який призначений на 20 січня. А вже 26-го числа Минай почне другий збір в Туреччині.