Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский вернется в украинскую Премьер-лигу (УПЛ). 35-летний нападающий перейдет в львовский Рух.

О том, что Милевский перейдет в рух, сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside. Сообщается, что игрока уговорил президент Руха Григорий Козловский.

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Среди других вариантов продолжения карьеры Милевского в Украине также назывался Колос из Ковалевки. Впрочем, Милевский якобы договорился с Козловским.

Сообщается, что после окончания игровой карьеры Милевский начнет работу спортивного директора в Рухе.

Что известно о карьере Милевского

Милевский попал в структуру киевского Динамо в 2002 году, за которое сыграл 178 игр и забил 57 мячей. С киевлянами он становился чемпионом Украины.

За границей Артем выступал за Газиантепспор, Хайдук, Сплит, Конкордию, Тосно, Кишварду и Динамо Брест.

Именно с белорусским клубом у Милевского закончился контракт. Среди потенциальных новых клубов Милевского называли закарпатский Минай.

За сборную Украины забил 8 голов в 50 поединках. Серебряный призер чемпионата Европы U-21.