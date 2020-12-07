Милевский перейдет в украинский клуб, – СМИ
Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский вернется в украинскую Премьер-лигу (УПЛ). 35-летний нападающий перейдет в львовский Рух.
О том, что Милевский перейдет в рух, сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside. Сообщается, что игрока уговорил президент Руха Григорий Козловский.
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Среди других вариантов продолжения карьеры Милевского в Украине также назывался Колос из Ковалевки. Впрочем, Милевский якобы договорился с Козловским.
Сообщается, что после окончания игровой карьеры Милевский начнет работу спортивного директора в Рухе.
Что известно о карьере Милевского
Милевский попал в структуру киевского Динамо в 2002 году, за которое сыграл 178 игр и забил 57 мячей. С киевлянами он становился чемпионом Украины.
За границей Артем выступал за Газиантепспор, Хайдук, Сплит, Конкордию, Тосно, Кишварду и Динамо Брест.
Именно с белорусским клубом у Милевского закончился контракт. Среди потенциальных новых клубов Милевского называли закарпатский Минай.
За сборную Украины забил 8 голов в 50 поединках. Серебряный призер чемпионата Европы U-21.
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