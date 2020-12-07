Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський повернеться в українську Прем'єр-лігу (УПЛ). 35-річний нападник перейде у львівський Рух.

Про те, що Мілевський перейде у Рух, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside. Повідомляється, що гравця вмовив президент Руха Григорій Козловський.

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Серед інших варіант продовження кар'єри Мілевського в Україні також називався Колос з Ковалівки. Втім, Мілевський буцімто домовився з Козловським.

Повідомляється, що після закінчення ігрової кар'єри Мілевський почне роботу спортивного директора в Русі.

Що відомо про кар'єру Мілевського

Мілевський потрапив у структуру київського Динамо у 2002 році, за яке відіграв 178 ігор і забив 57 м'ячів. З киянами він ставав чемпіоном України.

За кордоном Артем виступав за Газіентепспор, Хайдук, Спліт, Конкордію, Тосно, Кішварду та Динамо Брест.

Саме з білоруським клубом у Мілевського закінчився контракт. Серед потенційних нових клубів Мілевського називали закарпатський Минай.

За збірну України забив 8 голів у 50 поєдинках. Срібний призер чемпіонату Європи U-21.