Милевский получит должность в киевском Динамо после завершения карьеры, – СМИ
26 октября 2021 , 22:27Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Президент Динамо Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Артемом Милевским и сделает ему предложение о работе в структуре клуба. Недавно футболист завершил карьеру.
Каким направлением сможет заниматься в Динамо Милевский станет известно по итогам встречи футболиста с президентом "бело-синих".
Смотрите также Милевский заявил о трудностях после окончания футбольной карьеры
Во время недавнего матча 12-го тура УПЛ против "Днепра-1" Артём Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба под песню "Виват, король!".
Милевский завершил карьеру
- В середине сентября Артём Милевский официально объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом в профессиональной карьере нападающего был закарпатский Минай.
- Славу Милевский завоевал именно в Динамо. В составе "бело-синие" игрок трижды выигрывал чемпионат Украины, четырежды Кубок Украины и еще трижды – Суперкубок Украины.
- Футболист выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Сплит и Хайдук, румынскую Конкордию, российское Тосно, белорусское Динамо Минск и Динамо Брест, венгерскую Кишварду.
- В составе сборной Украины футболист провел 50 матчей и забил 8 голов. Играл за "сине-желтых" на ЧМ-2006 и Евро-2012.