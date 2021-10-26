Яким саме напрямком зможе займатись у Динамо Мілевський стане відомо за підсумками зустрічі футболіста із президентом "біло-синіх".

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Під час недавнього матчу 12-го туру УПЛ проти Дніпра-1 Артем Мілевський попрощався з уболівальниками столичного клубу під пісню "Віват, король!".

Мілевський завершив кар'єру